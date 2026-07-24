Dakkapellen gepland aan Goudsbloemstraat in Eindhoven

In Eindhoven is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het plaatsen van twee dakkapellen aan de Goudsbloemstraat. De dakkapellen komen aan zowel de voor- als achterkant van het huis.

Gevonden voor jou

Op 22 juli 2026 heeft de gemeente Eindhoven de aanvraag voor de omgevingsvergunning ontvangen. Het gaat om een woning aan de Goudsbloemstraat 16. De aanvraag is momenteel alleen ter kennisgeving en er is nog geen mogelijkheid voor bezwaar.