Vergunning Zuidwal 4 voor erfafscheiding verleend

In Den Bosch is een vergunning verleend voor het aanpassen van de erfafscheiding op Zuidwal 4. De vergunning is op 21 juli 2026 toegekend, maar treedt niet direct in werking.

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De vergunning betreft een bouwactiviteit met betrekking tot een rijksmonument. Dit betekent dat er speciale aandacht is voor het behoud van monumentale waarden bij de aanpassingen aan de erfafscheiding. De beschikking ligt niet ter inzage bij de Informatiebalie.

Vanaf 1 januari 2026 maakt de gemeente Den Bosch geen gebruik meer van de Omgevingsalert-app voor bekendmakingen. Inwoners vanaf 25 jaar kunnen zich via overheid.nl aanmelden voor e-mails met bekendmakingen rondom hun woonadres.