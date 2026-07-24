Vergunning aangevraagd voor kappen van boom in Den Bosch

In Den Bosch is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het kappen van een boom aan de Deutersestraat 1 A. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerknummer 079619637413.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning betreft het verwijderen van een boom op het adres Deutersestraat 1 A. Voordat er bezwaar gemaakt kan worden, moet de gemeente eerst een beslissing nemen over de aanvraag. Vanaf januari 2026 gebruikt de gemeente Den Bosch de app Omgevingsalert niet meer voor bekendmakingen. Inwoners van 25 jaar en ouder ontvangen wekelijks een e-mail met bekendmakingen via overheid.nl, mits hun mailadres daar bekend is.