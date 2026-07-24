Vergunning aangevraagd voor uitbreiding woning in Den Bosch

In Den Bosch is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het vergroten van een woning aan Vijfde Slagen 49 D. De aanvraag betreft een aanbouw aan de bestaande woning.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning met kenmerknummer 079619643519 is aangevraagd voor een aanbouw aan de woning op Vijfde Slagen 49 D in Den Bosch. Er is nog geen besluit genomen over de aanvraag, dus bezwaar maken is op dit moment nog niet mogelijk.

Vanaf 1 januari 2026 maakt de gemeente Den Bosch geen gebruik meer van de app Omgevingsalert voor bekendmakingen. Inwoners van 25 jaar en ouder ontvangen wekelijks een e-mail met dergelijke bekendmakingen via overheid.nl, mits hun e-mailadres daar bekend is.