Vergunning voor doorbreken draagmuur in Den Bosch aangevraagd

In Den Bosch is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het doorbreken van een draagmuur en het plaatsen van een stalen constructie op de van Noremborghstraat 33 A. De aanvraag moet nog worden goedgekeurd.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een verbouwing op de van Noremborghstraat 33 A in Den Bosch, waarbij een draagmuur wordt doorbroken en een vervangende stalen dragende constructie wordt geplaatst. Het kenmerknummer van deze aanvraag is 079619636549.

Vanaf 1 januari 2026 gebruikt de gemeente Den Bosch de app Omgevingsalert niet meer voor bekendmakingen. Inwoners kunnen zich aanmelden via overheid.nl om wekelijks per e-mail op de hoogte te blijven van nieuwe vergunningaanvragen en andere bekendmakingen.