Omgevingsvergunning aangevraagd voor dakopbouw in Oss

Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor een dakopbouw en herindeling aan de Oostwal en Hooghuisstraat in Oss. De aanvraag is op 20 juli 2026 ontvangen door de gemeente.

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Burgemeester en wethouders van Oss hebben een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakopbouw en herindeling op de adressen Oostwal 210 en Hooghuisstraat 15. Het is nog niet zeker of deze vergunning wordt toegekend.

Geïnteresseerden die de stukken willen inzien, kunnen een afspraak maken via de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Dit kan op werkdagen tussen negen uur 's ochtends en vier uur 's middags.