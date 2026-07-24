Vergunning aangevraagd voor verbouwing woonhuis in Oss

In Oss is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de verbouwing van een woonhuis aan de Eikendreef. De aanvraag is op 17 juli 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

De gemeente Oss heeft de aanvraag voor de verbouwing van het huis aan de Eikendreef nog in behandeling. Het is nog niet zeker of de vergunning daadwerkelijk wordt verleend. Bezwaar maken tegen de aanvraag is niet mogelijk.

Wie de aanvraagstukken wil inzien, kan een afspraak maken bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving in het gemeentehuis. Dit kan op werkdagen van negen uur 's ochtends tot vier uur 's middags.