Standplaatsvergunning Titus Brandsmaplein Oss ingetrokken

De gemeente Oss heeft de standplaatsvergunning voor het Titus Brandsmaplein ingetrokken. Dit besluit is op 22 juli 2026 verstuurd. De vergunning was geldig van 1 oktober 2024 tot en met 30 september 2028.

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Op het Titus Brandsmaplein in Oss heeft de gemeente besloten een eerder verleende vergunning in te trekken. Deze vergunning betrof een standplaats voor de verkoop van vis en zou oorspronkelijk geldig zijn geweest tot eind september 2028.

De intrekking is door het college van burgemeester en wethouders op 22 juli 2026 verstuurd. Het besluit heeft kenmerk CLZ-00025467. Deze maatregel kan gevolgen hebben voor de betrokken partijen, die nu de mogelijkheid hebben om binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar te maken tegen dit besluit.