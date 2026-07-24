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Omgevingsvergunning voor zorgappartementen in Oss aangevraagd

Vandaag om 09:51

In Oss is een aanvraag ingediend voor de bouw van 24 zorgappartementen op de Hertogensingel ter hoogte van de stoplichten.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders hebben op 20 juli 2026 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de nieuwbouw van zorgappartementen. Het is nog niet zeker of de vergunning wordt verleend.

Geïnteresseerden kunnen de aanvraagstukken bekijken door een afspraak te maken bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Dit kan elke werkdag tussen negen uur 's ochtends en vier uur 's middags.

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