Aanleg bodemenergiesysteem in Veghel gemeld

In Veghel is een melding gedaan voor de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem aan De Haag 4 A. Gemeente Meierijstad heeft de melding op 3 juli ontvangen.

Gevonden voor jou

De gemeente Meierijstad heeft bekendgemaakt dat er een melding is gedaan voor de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem. Dit systeem wordt aangelegd op het adres De Haag 4 A in Veghel. Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer Z/509970 en DSO-kenmerk 2026070300209.

Belangstellenden kunnen voor vragen contact opnemen met de Omgevingsdienst Brabant Noord. Er kan echter geen bezwaar worden gemaakt tegen deze melding.