Advertentie
Meierijstad wil 112 bomen buiten bebouwde kom kappen
Vandaag om 10:00
De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen voor het kappen van 112 bomen buiten de bebouwde kom. Deze aanvraag werd op 22 juli 2026 ingediend en zal volgens de standaard procedure worden behandeld.
De locatie van de te kappen bomen bevindt zich in Meierijstad. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3593. Na beoordeling van de aanvraag neemt de gemeente binnen acht weken een besluit. Deze termijn kan één keer verlengd worden met zes weken of opgeschort voor aanvullende informatie.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie