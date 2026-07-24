Vergunning aangevraagd voor doorbraak draagmuur in Rijen

De gemeente Gilze en Rijen heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning om een draagmuur door te breken aan de Dreesstraat 11 in Rijen. Deze aanvraag kwam binnen op 21 juli 2026.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor het doorbreken van een draagmuur is door de gemeente Gilze en Rijen in behandeling genomen. Het betreft de locatie aan de Dreesstraat 11 in Rijen. De aanvraag is informatief gepubliceerd, en er kan pas bezwaar gemaakt worden nadat er een besluit is genomen. Dit besluit zal ook openbaar worden gemaakt.