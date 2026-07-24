Uitbreiding bedrijfsgebouw De Vlonder in Boekel aangevraagd

Op De Vlonder 114 in Boekel is een vergunning aangevraagd voor de uitbreiding van een bedrijfsgebouw. De aanvraag is op 21 juli 2026 ingediend.

Gevonden voor jou

Het gaat om een vergunningplichtige activiteit, wat betekent dat pas bezwaar gemaakt kan worden nadat de vergunning is verleend. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 713518. Op dit moment is het alleen mogelijk om de informatie te bekijken en te wachten op verdere ontwikkelingen.

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