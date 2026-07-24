Gemeente Eersel kiest voor landbouwsluis op Hoogstraat

De gemeente Eersel heeft besloten om de Hoogstraat af te sluiten voor autoverkeer met een landbouwsluis. Deze maatregel volgt na een eerdere vernietiging van het besluit door de rechtbank.

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De landbouwsluis zal geplaatst worden nabij de kruising met de Houtwal, tussen huisnummers 4b en 4c. Dit besluit komt voort uit een recent verkeersonderzoek dat de smalle breedte van de Hoogstraat benadrukte, waardoor tweerichtingsverkeer onveilig is. Bovendien is gebleken dat er onder buurtbewoners geen draagvlak was voor oplossingen zonder fysieke afsluiting, zoals enkel eenrichtingsverkeer.

De rechtbank Oost-Brabant had eerder het vorige besluit voor afsluiting vernietigd vanwege een gebrekkige motivering en onvolledige belangenafweging. Na aanvullende onderzoeken en een participatiebijeenkomst met de buurt, heeft de gemeente nu gekozen voor de landbouwsluis, die wel toegang biedt aan landbouwverkeer en zware voertuigen. Dit moet gevaarlijke verkeerssituaties voorkomen.