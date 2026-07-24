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Nieuwe aanvraag voor overkapping in Veldhoven

Vandaag om 11:08

De gemeente Veldhoven heeft op 21 juli een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een overkapping aan de Djept 55.

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De aanvraag voor het plaatsen van een overkapping aan de Djept 55 in Veldhoven is geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01299. Hoewel de aanvraag niet direct ter inzage ligt, kan deze op verzoek worden ingezien bij het team VTH van de gemeente Veldhoven.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze aanvraag. Dit kan pas zodra de gemeente een beslissing heeft genomen.

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