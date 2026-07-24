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Vergunningaanvraag voor kap van 33 bomen in Best
Vandaag om 11:12
De gemeente Best heeft op 21 juli 2026 een aanvraag ontvangen om 33 bomen te kappen aan de Sperwerlaan 3. De beslissing over de vergunning wordt uiterlijk 15 september 2026 verwacht.
Op het adres Sperwerlaan 3 in Best is een aanvraag ingediend voor het vellen van een houtopstand, oftewel het kappen van bomen. Deze aanvraag heeft het dossiernummer Z2026-00001426.
De gemeente Best zal uiterlijk op 15 september 2026 een beslissing nemen over de vergunning. Mocht het nodig zijn, kan de gemeente de beslissing met maximaal zes weken verlengen.
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