Lisa Peijs ontwerpt seizoenkaart voor jubileum Willem II

Lisa Peijs heeft de ontwerpwedstrijd voor de seizoenkaart van Willem II gewonnen. Haar ontwerp zal het toegangsbewijs voor het jubileumseizoen 2026-2027 sieren, wanneer de club 130 jaar bestaat.

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Willem II viert in het seizoen 2026-2027 het 130-jarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan konden supporters een ontwerp indienen voor de seizoenkaart. Uit de inzendingen werden drie finalisten gekozen: Wesley van Wijk, Max Rodriguez Velaz en Lisa Peijs. Uiteindelijk kozen de supporters het ontwerp van Lisa Peijs als winnaar.

Supporters kiezen winnend ontwerp

De beslissing lag in handen van de fans van de Tilburgse club. Zij stemden massaal op hun favoriete ontwerp, waarbij Lisa als winnaar uit de bus kwam. Tijdens haar bezoek aan het Koning Willem II stadion ontving Lisa het nieuws dat haar ontwerp had gewonnen. Naast de eer kreeg ze ook het nieuwe thuisshirt van de club.

Lisa's ontwerp draagt niet alleen bij aan de festiviteiten rond het jubileum, maar symboliseert ook de betrokkenheid van de fans bij de club. De seizoenkaart verwijst naar het 130-jarig bestaan en is mede tot stand gekomen met input van de supporters.

Binnenkort op de mat

De seizoenkaart wordt binnenkort naar de seizoenkaarthouders verzonden. Willem II spreekt zijn dank uit aan alle supporters die een ontwerp hebben ingestuurd of gestemd. De betrokkenheid bij de ontwerpwedstrijd geeft het jubileumseizoen al vroeg een eigen gezicht in de kleuren rood, wit en blauw.