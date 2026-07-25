Willem II verslaat KV Mechelen in oefenwedstrijd

Willem II heeft zaterdag KV Mechelen verslagen in een oefenwedstrijd op het complex van V.V. Uno Animo. Devin Haen zorgde met zijn doelpunt voor de 1-0 overwinning. De Tilburgse club speelde met nieuwe aanwinsten en herstelde spelers in de basis.

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De Tricolores begonnen de wedstrijd met nieuwe gezichten in het elftal. Kasper Boogaard en Eser Gürbüz startten in de basis, terwijl Mats Lemmens op de bank begon. Amine Et-Taibi, Nathan Tjoe-A-On en Uriël van Aalst keerden na lichte blessures terug in de basisopstelling.

Start van de wedstrijd

Tijdens de eerste helft nam Willem II het initiatief, hoewel de eerste kans voor de Belgische tegenstander was. Doelman Thomas Didillon-Hödl redde een inzet van KV Mechelen's Kireev. Na vijftien minuten kreeg Willem II een kans via een kopbal van Jens Mathijsen, die in de handen van de doelman belandde.

KV Mechelen werd gevaarlijker naarmate de eerste helft vorderde, maar wist niet te scoren. Beide teams gingen met een 0-0 stand de rust in.

Beslissende tweede helft

In de tweede helft wisselde Willem II twee spelers. Van Aalst en Et-Taibi bleven in de kleedkamer, terwijl Divano Fernandez en Kayen Scheepens hun plaatsen innamen. Kort na de pauze ontsnapte Willem II aan een achterstand door een knappe redding van Didillon-Hödl en een schot dat op de paal belandde.

Na een uur spelen kwam Willem II op voorsprong. Devin Haen kopte een voorzet van Jaden Slory binnen. In de slotfase probeerde KV Mechelen nog de gelijkmaker te forceren, maar Willem II hield stand en won de wedstrijd.