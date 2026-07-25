FC Eindhoven verliest oefenwedstrijd van Jong KRC Genk

FC Eindhoven heeft zijn eerste nederlaag in de voorbereiding geleden. In een oefenwedstrijd tegen Jong KRC Genk op het H. Essers Talent Park in Genk verloren de Blauwwitten met 4-2. Eindhoven stond met 0-2 voor, maar gaf die voorsprong in het laatste halfuur uit handen.

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De wedstrijd in Genk begon met beide teams die al snel voor het doel van de tegenstander verschenen, zonder dat dit direct tot grote kansen leidde. FC Eindhoven speelde met veel beweging in het positiespel. Na een kwartier spelen scoorde Kevin van Veen met een vrije trap vanaf twintig meter de 0-1. Het team van trainer Jan Poortvliet werd sterker na dit doelpunt.

Ondanks enkele pogingen om de voorsprong te vergroten, ging FC Eindhoven met een 0-1 voorsprong het tweede uur in, waarin negen nieuwe spelers het veld betraden. De ploeg begon sterk en verdubbelde de voorsprong met een doelpunt van Lennon Smulders. Jong KRC Genk vond echter snel de aansluitingstreffer en wist uiteindelijk de wedstrijd te winnen met 4-2.

Verloop van de wedstrijd

Na de 0-2 van Smulders kwam Jong KRC Genk terug in de wedstrijd met een doelpunt van Shakhmurat Dauletov. Kort daarna maakten ze gelijk en via een strafschop kwamen ze op voorsprong. Jonathan Coenen scoorde in de rebound na een gemiste penalty. Jens De Groof zette kort voor het einde de eindstand op 4-2.

FC Eindhoven speelt aanstaande dinsdag de traditionele Lichtstadderby tegen PSV in het Philips Stadion. Deze wedstrijd begint om acht uur 's avonds.