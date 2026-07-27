Nieuw restaurant gepland aan Kruisstraat in Eindhoven

Er is een vergunning aangevraagd voor de bouw van een restaurant aan de Kruisstraat 88 in Eindhoven. De aanvraag werd op 22 juli 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

Het plan voor een nieuw restaurant aan de Kruisstraat in Eindhoven is in gang gezet met de aanvraag van een omgevingsvergunning. De vergunningaanvraag, met zaaknummer EHV-ZP2026-007173, is door het hoofd van de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving bekendgemaakt.

Hoewel de aanvraag ter kennisgeving is ingediend, is er nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken. Het adres voor het geplande restaurant is Kruisstraat 88, gelegen in het centrum van Eindhoven.