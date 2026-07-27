Legalisatie kamerverhuur in Eindhoven aangevraagd

In Eindhoven is een aanvraag ingediend voor de legalisatie van kamerverhuur in twee kamers aan de Tongelresestraat. De vergunningaanvraag werd op 22 juli 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het pand aan de Tongelresestraat 162 in Eindhoven. Het doel is om de verhuur van twee kamers in dit pand officieel te legaliseren. Deze aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-007169.

Op dit moment ligt de vergunningaanvraag ter kennisgeving en is er nog geen mogelijkheid voor bezwaar. De aanvraag is ontvangen door het hoofd van de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving.