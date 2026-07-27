Nieuwe reclame voor AH winkel op Cassandraplein in Eindhoven

De Albert Heijn op het Cassandraplein in Eindhoven heeft een aanvraag ingediend om nieuwe reclame te plaatsen. De aanvraag is op 22 juli ontvangen door de gemeente.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning betreft het plaatsen van nieuwe reclame voor de supermarkt. Dit is ingediend bij de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving van de gemeente Eindhoven.

Het gaat om de locatie aan het Cassandraplein 8. Er is momenteel nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze aanvraag. Het zaaknummer van de aanvraag is EHV-ZP2026-007171.