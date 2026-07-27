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Aanpassing gevelreclame De Schakel in Eindhoven aangevraagd
Vandaag om 09:22
Er is een aanvraag ingediend voor het aanpassen van gevelreclame aan De Schakel in Eindhoven. De aanvraag is op 22 juli ontvangen en heeft zaaknummer EHV-ZP2026-007174.
Het gaat om een aanpassing van de bestaande gevelreclame op het adres De Schakel 40 in Eindhoven. De aanvraag is ingediend bij het hoofd van de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving. Op dit moment is er nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze aanvraag.
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