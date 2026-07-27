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Nieuw verpleeghuis Torenlicht in Eindhoven aangevraagd

Vandaag om 09:22

Er is een aanvraag ingediend voor de bouw van een nieuw verpleeghuis, genaamd Torenlicht, in Eindhoven. De aanvraag werd ontvangen op 23 juli 2026.

Gevonden voor jou

Het nieuwe verpleeghuis wordt een expertisecentrum en draagt de naam Torenlicht. De aanvraag voor de omgevingsvergunning is ingediend bij de afdeling Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving.

De vergunningaanvraag is op dit moment alleen ter kennisgeving beschikbaar en ligt niet ter inzage. Er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.

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