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Boom kappen in Schoolstraat Eindhoven aangevraagd

Vandaag om 09:22

Er is een aanvraag ingediend voor het kappen van een boom aan de Schoolstraat 8 in Eindhoven. De aanvraag is ontvangen op 22 juli 2026.

Gevonden voor jou

Het betreft een omgevingsvergunning voor het verwijderen van een boom op het adres Schoolstraat 8, postcode 5612KT in Eindhoven. Deze aanvraag, met zaaknummer EHV-ZP2026-007168, is door het hoofd van de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving in behandeling genomen.

Op dit moment is de aanvraag uitsluitend ter kennisgeving en kan er nog geen bezwaar worden gemaakt. De vergunning ligt ook niet ter inzage voor het publiek.

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