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Verbouwing bij Chamonixlaan in Eindhoven met nieuwe trap
Vandaag om 09:22
Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor een interne verbouwing aan de Chamonixlaan in Eindhoven. Het gaat om het maken van een nieuw trapgat en het dichten van een bestaand trapgat.
De aanvraag voor de verbouwing aan de Chamonixlaan 79 in Eindhoven is op 22 juli 2026 ontvangen. Het betreft een interne aanpassing waarbij een nieuw trapgat wordt gemaakt en een oud trapgat wordt dichtgemaakt.
Deze aanvraag is bekend onder zaaknummer EHV-ZP2026-007175. Momenteel is er nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze ingediende vergunningaanvraag.
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