Evenementaanvraag ingediend voor QJBT in Eindhoven

Op 26 juni is een aanvraag voor een evenementvergunning ingediend voor QJBT in Eindhoven, gepland op 5 september 2026.

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De aanvraag voor het evenement QJBT, dat plaats zal vinden aan de Den Dolech 2 in Eindhoven, is op 26 juni door de sector Veiligheid en Handhaving ontvangen. Het evenement staat gepland voor 5 september 2026. Het gaat om een aanvraag voor een vergunning op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Momenteel is de aanvraag alleen ter kennisgeving en er is nog geen mogelijkheid om bezwaar in te dienen. Details over de aard van het evenement zijn niet bekendgemaakt in de kennisgeving.