Verhoogde terrasconstructie gepland op Ketelhuisplein Eindhoven

Op het Ketelhuisplein in Eindhoven is een vergunning aangevraagd voor de bouw van een verhoogde terrasconstructie met windbescherming. Deze aanvraag is op 17 juli ontvangen.

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Er is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning om een verhoogde terrasconstructie te realiseren op het Ketelhuisplein 10 in Eindhoven. Deze constructie zal voorzien worden van maatregelen om de wind te weren, wat het comfort voor bezoekers moet verbeteren.

De aanvraag, met zaaknummer EHV-ZP2026-006948, is op 17 juli 2026 ontvangen door de gemeente. Momenteel is de vergunning alleen ter kennisgeving en zijn er nog geen mogelijkheden om bezwaar te maken. Het adres dat eerder verkeerd was vermeld, is inmiddels gecorrigeerd.