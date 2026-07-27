Beslistermijn omgevingsvergunning Pettelaarseweg Den Bosch verlengd

De gemeente Den Bosch heeft de beslistermijn voor de omgevingsvergunning aan de Pettelaarseweg 41 verlengd. De vergunningaanvraag betreft het vervangen van kozijnen. De nieuwe uiterste beslisdatum is 7 september 2026.

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De aanvraag voor het vervangen van de kozijnen aan de Pettelaarseweg 41 heeft een uitgestelde besluitvorming van zes weken gekregen. Het kenmerknummer van deze aanvraag is 079619199957.

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