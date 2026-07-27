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Honden trimsalon Den Bosch krijgt geen groen licht

Vandaag om 09:24

Een aanvraag voor een honden trimsalon aan de Kraanvogellaan in Den Bosch is afgewezen. Het besluit om de omgevingsvergunning niet te behandelen werd op 17 juli 2026 genomen.

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De aanvraag had betrekking op het afwijken van de regels in het omgevingsplan voor de locatie aan Kraanvogellaan 38. Het kenmerknummer van deze aanvraag is 079619500597. Het besluit betekent dat de plannen voor de trimsalon voorlopig niet doorgaan.

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