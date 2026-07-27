Vergunning aangevraagd voor schutting in Oss

In Oss is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een schutting op Citroenvlinder 10. De aanvraag is op 15 juli 2026 ontvangen door de gemeente.

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Het is nog niet zeker of de vergunning voor de schutting op Citroenvlinder 10 daadwerkelijk wordt verleend. Burgemeester en wethouders van de gemeente Oss hebben de aanvraag ontvangen, maar er kan geen bezwaar worden gemaakt.

Wie de stukken wil inzien, kan dat doen door een afspraak te maken met de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Dit kan op werkdagen tussen negen uur 's ochtends en vier uur 's middags. Het telefoonnummer voor het maken van een afspraak is 14 0412.