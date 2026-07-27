Nieuwe meldingen voor bewerking materialen in Oss

De gemeente Oss heeft meldingen ontvangen voor het mechanisch bewerken van andere materialen dan steen en metalen aan de Galliërsweg 21.

Gevonden voor jou

Op 2 juni 2026 hebben burgemeester en wethouders van Oss meldingen ontvangen voor het mechanisch bewerken van materialen op de Galliërsweg 21. Dit betreft activiteiten die niet gericht zijn op steen en metalen. De meldingen zijn geregistreerd onder de zaaknummer Z/506748.

Voor deze meldingen zijn geen bezwaarmogelijkheden beschikbaar. De activiteiten vallen onder de meldingen van het Besluit activiteiten leefomgeving, wat betekent dat de effecten op de omgeving en het milieu zijn beoordeeld.