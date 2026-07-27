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Gevelvernieuwing winkelpand in Haren aangevraagd

Vandaag om 09:24

Op 22 juli hebben burgemeester en wethouders van Haren een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor gevelvernieuwing van een winkelpand aan de Lietingstraat 19.

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De aanvraag betreft een aanpassing van de gevel van het pand aan de Lietingstraat in Haren. Het is nog onduidelijk of de vergunning verleend zal worden. Bezwaar maken tegen deze aanvraag is niet mogelijk.

Belangstellenden die de stukken willen inzien, kunnen op afspraak terecht bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Afspraak maken kan telefonisch op werkdagen tussen negen uur 's ochtends en vier uur 's middags.

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