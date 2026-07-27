Nieuw bodemenergiesysteem gepland aan Boksheidsedijk in Eersel

Besteco Duurzame Energiesystemen B.V. heeft een melding gedaan voor de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem aan de Boksheidsedijk 12 in Eersel. Dit is op 17 juli 2026 gemeld aan de gemeente Eersel.

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Het gaat om een kennisgeving volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), waarbij geen bezwaar mogelijk is. Het systeem, dat ondergronds energie uitwisselt voor verwarming en koeling, wordt door Besteco Duurzame Energiesystemen B.V. aangelegd.

Vragen over de melding kunnen worden gesteld aan de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Het verzoeknummer voor deze activiteit is 2026071700964.