Aanhangwagen in Veghel wordt mogelijk weggesleept

De gemeente Meierijstad heeft aangekondigd een aanhangwagen op de Tulpenstraat in Veghel te verwijderen als de eigenaar deze niet voor 6 augustus weghaalt. De aanhangwagen staat al geruime tijd geparkeerd ter hoogte van huisnummer 22.

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Op 23 juli is er een aankondiging op het voertuig geplakt, maar de eigenaar is onbekend. Volgens de gemeentelijke regels mag een voertuig dat niet voor verkeer wordt gebruikt, maximaal drie dagen op dezelfde plek staan. De aanhangwagen moet op eigen grond of in een gehuurde garage worden gestald.

Indien de aanhangwagen niet voor de gestelde datum is verwijderd, zal de gemeente deze laten wegslepen. De kosten hiervoor worden op de eigenaar verhaald. Als de aanhangwagen niet wordt opgehaald, kan deze na twee weken worden vernietigd.