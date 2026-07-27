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Vergunning verleend voor nieuwe uitweg in Veghel

Vandaag om 09:40

De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor het aanleggen van een uitweg aan De Stad in Veghel. De vergunning betreft de percelen met nummers 3379, 3381 en 3383.

Gevonden voor jou

Op 23 juli 2026 heeft de gemeente Meierijstad besloten om de aangevraagde vergunning te verlenen voor het maken van een uitweg aan De Stad in Veghel. Deze uitweg komt te liggen op de percelen met sectie N nummers 3379, 3381 en 3383. Het zaaknummer van deze aanvraag is OW-2026-2969.

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