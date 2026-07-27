Open Monumentendag met tyrolienne in Veghel op 13 september

Op 13 september vindt de Open Monumentendag plaats in Veghel met een spectaculaire tyrolienne. De gemeente Meierijstad heeft op 21 juli een aanvraag voor de evenementenvergunning ontvangen voor deze activiteit aan de Deken van Miertstraat 2.

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De aanvraag voor de vergunning is geregistreerd onder zaaknummer VEV-2026-3619. De gemeente zal de aanvraag volgens de gebruikelijke procedure behandelen. Dit betekent dat er binnen acht weken een beslissing volgt, tenzij er verlenging nodig is. In dat geval kan de termijn met zes weken worden verlengd.

Op de Open Monumentendag kunnen bezoekers niet alleen genieten van historische gebouwen, maar ook van een bijzondere ervaring met een tyrolienne. Dit is een kabelbaan waarmee men over een afstand aan een kabel naar beneden kan glijden, wat een extra dimensie toevoegt aan het evenement.