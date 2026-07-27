Nieuw dak voor pand aan Steenovenstraat in Veghel

Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente Meierijstad om de dakconstructie van een pand aan de Steenovenstraat in Veghel te vervangen. Deze aanvraag is op 23 juli 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

De gemeente Meierijstad behandelt de aanvraag volgens de gebruikelijke stappen. Binnen acht weken volgt er een besluit, tenzij er meer tijd nodig is om aanvullende informatie te verkrijgen. De locatie van de werkzaamheden is Steenovenstraat 6 in Veghel, en de aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3615.