Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunning verleend voor snoeien van bomen in Erp

Vandaag om 09:40

De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor het snoeien van twee bomen aan de Hezelstraat 12 in Erp. Dit besluit is op 23 juli 2026 genomen.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning voor het snoeien van de bomen is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-2446. Bewoners die het niet eens zijn met dit besluit kunnen binnen zes weken bezwaar maken bij de gemeente. De gemeente benadrukt dat het bezwaar ondertekend en gemotiveerd moet zijn.

In spoedgevallen kunnen betrokkenen een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Oost-Brabant. Dit verzoek kan schriftelijk of digitaal worden ingediend en moet vergezeld gaan van een kopie van het bezwaarschrift. Voor deze procedure is een vergoeding verschuldigd aan de rechtbank.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Meierijstad

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.