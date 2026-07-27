Vergunning verleend voor snoeien van bomen in Erp

De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor het snoeien van twee bomen aan de Hezelstraat 12 in Erp. Dit besluit is op 23 juli 2026 genomen.

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De omgevingsvergunning voor het snoeien van de bomen is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-2446. Bewoners die het niet eens zijn met dit besluit kunnen binnen zes weken bezwaar maken bij de gemeente. De gemeente benadrukt dat het bezwaar ondertekend en gemotiveerd moet zijn.

In spoedgevallen kunnen betrokkenen een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Oost-Brabant. Dit verzoek kan schriftelijk of digitaal worden ingediend en moet vergezeld gaan van een kopie van het bezwaarschrift. Voor deze procedure is een vergoeding verschuldigd aan de rechtbank.