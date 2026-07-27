Bedrijfshal Transitoweg in Moerdijk mogelijk verhoogd

Er is een aanvraag ingediend voor het verhogen van de bedrijfshal aan de Transitoweg 1 in Moerdijk. Deze aanvraag is op 22 juli 2026 ontvangen door de gemeente.

Gevonden voor jou

De gemeente Moerdijk heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het verhogen van een bedrijfshal aan de Transitoweg 1. Dit werd op 22 juli 2026 ingediend. De aanvraag is nog in behandeling en het is op dit moment niet mogelijk om bezwaar te maken.

Als je de aanvraag wilt bekijken, kun je contact opnemen met het team Veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving van de gemeente Moerdijk.