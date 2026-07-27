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Nieuwe gevelreclame toegestaan op Borchwerf in Roosendaal
Vandaag om 09:44
Op Borchwerf 27 in Roosendaal is een vergunning verleend voor gevelreclame. De gemeente heeft dit op 23 juli 2026 bevestigd. De reclame mag nu officieel worden aangebracht op het pand.
De locatie op Borchwerf 27 in Roosendaal heeft toestemming gekregen voor het plaatsen van gevelreclame. Deze vergunning is verleend onder registratienummer 2026OPA048971. Geïnteresseerden kunnen het besluit terugvinden via officiële kanalen.
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