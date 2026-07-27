Vergunning verleend voor interne deur in Roosendaal

De gemeente Roosendaal heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een interne deur aan de Markt 2. Het besluit is op 23 juli 2026 verzonden.

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Op de locatie Markt 2 in Roosendaal is goedkeuring gegeven voor het plaatsen van een interne deur. Dit is vastgelegd onder registratienummer 2026OPA048848.

Met de toestemming kunnen de aanvragers nu verder met hun plannen. Voor eventuele bezwaren tegen dit besluit geldt een termijn van zes weken, gerekend vanaf de verzenddatum.