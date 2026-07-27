Verlenging termijn vergunning voor kamerverhuur in Veldhoven

De gemeente Veldhoven heeft de termijn voor een vergunningsaanvraag verlengd. Het gaat om de aanvraag voor kamerverhuur aan Het Lover 42. De beslissing is op 23 juli 2026 genomen. De verlenging geldt voor maximaal zes weken.

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De aanvraag betreft het legaliseren van kamerverhuur op het adres Het Lover 42 in Veldhoven. Het besluit om de termijn te verlengen is enkel ter kennisgeving en biedt op dit moment geen mogelijkheid tot bezwaar.