Advertentie
Burendag in Vught: vergunningsaanvraag ingediend
Vandaag om 09:51
Op 23 juli is een vergunningsaanvraag ingediend voor een Burendag op 27 september aan de Leeuwensteinlaan in Vught. Burgemeester en wethouders hebben de aanvraag ontvangen.
De aanvraag betreft een evenement dat gepland staat aan de Leeuwensteinlaan 1-23A in Vught. Het gaat om de Burendag 2026, die op 27 september plaatsvindt. De aanvraag, met kenmerk Z26-310812, is op 23 juli bij de gemeente binnengekomen.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie