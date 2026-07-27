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Burendag in Vught: vergunningsaanvraag ingediend

Vandaag om 09:51

Op 23 juli is een vergunningsaanvraag ingediend voor een Burendag op 27 september aan de Leeuwensteinlaan in Vught. Burgemeester en wethouders hebben de aanvraag ontvangen.

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De aanvraag betreft een evenement dat gepland staat aan de Leeuwensteinlaan 1-23A in Vught. Het gaat om de Burendag 2026, die op 27 september plaatsvindt. De aanvraag, met kenmerk Z26-310812, is op 23 juli bij de gemeente binnengekomen.

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