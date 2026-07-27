Gasunie krijgt vergunning voor opslagtank in Moergestel

Gasunie Transport Services heeft toestemming gekregen voor het opslaan van een odorant in een bovengrondse opslagtank aan de Broekzijde 14A in Moergestel. De omgevingsvergunning is op 23 juli 2026 verleend door de gemeente Oisterwijk.

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De aanvraag voor de vergunning werd in januari 2026 ingediend en betreft het opslaan van vloeistoffen, een milieubelastende activiteit. Gasunie Transport Services kan nu beginnen met het gebruik van de opslagtank voor deze geurstof, die vaak wordt toegevoegd aan aardgas voor herkenbaarheid. De vergunning is verleend volgens de standaard procedure van de Omgevingswet.

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen binnen zes weken een bezwaar indienen. Het besluit en de bijbehorende documenten zijn digitaal in te zien via het officiële publicatieblad. Bezwaarprocedures hebben geen schorsende werking, wat betekent dat de vergunning direct van kracht is.