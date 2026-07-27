Fietsenstalling in Uden mogelijk verplaatst na vergunningaanvraag

De gemeente Uden heeft op 22 juli een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het verplaatsen van een fietsenstalling aan de Proeftuin 2 tot en met 74 in Uden.

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De aanvraag betreft het aanpassen van regels in het omgevingsplan en een bouwactiviteit. Dit is geregistreerd onder nummer 60271-2026. Inwoners kunnen de aanvraag inzien bij de gemeente.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met de gemeente Maashorst voor meer informatie over de aanvraag. Er kan echter niet formeel gereageerd worden op de kennisgeving van de aanvraag.