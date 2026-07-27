Vergunningsaanvraag voor inritwijziging in Bergeijk

In Bergeijk is een aanvraag ingediend om de inrit bij Beisterveldenweg 30 te wijzigen. De gemeente ontving de aanvraag op 23 juli 2026.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de omgevingsvergunning betreft het aanpassen van een inrit of uitweg op Beisterveldenweg 30 in Bergeijk. Het proces voor het beoordelen van de aanvraag is gestart, maar er is nog geen beslissing genomen.

Wanneer de gemeente een besluit heeft genomen, wordt dit openbaar gemaakt. In dat besluit staat of er bezwaar gemaakt kan worden. De reguliere procedure voor een omgevingsvergunning duurt doorgaans acht weken, terwijl een uitgebreide procedure zes maanden in beslag kan nemen.