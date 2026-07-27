Maatwerkvoorschrift aangevraagd voor geluid Merwedebrug A27

Er is een aanvraag gedaan voor een maatwerkvoorschrift voor geluidsoverlast bij de Merwedebrug op de A27 tussen Sleeuwijk en Gorinchem. Deze aanvraag is op 22 juli ontvangen door de gemeente Altena.

Gevonden voor jou

De maatwerkvoorschriften zijn nodig vanwege spoedwerkzaamheden aan de Merwedebrug. Een maatwerkvoorschrift biedt een bedrijf de mogelijkheid om af te wijken van de standaard milieuregels. Dit kan bijvoorbeeld voor geluidsoverlast gelden, waardoor het werk zonder onderbreking kan doorgaan. De gemeente Altena kan de regels aanpassen, zodat ze strenger of juist minder streng zijn.