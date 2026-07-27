Advertentie
Maatwerkvoorschrift aangevraagd voor geluid Merwedebrug A27
Vandaag om 10:06
Er is een aanvraag gedaan voor een maatwerkvoorschrift voor geluidsoverlast bij de Merwedebrug op de A27 tussen Sleeuwijk en Gorinchem. Deze aanvraag is op 22 juli ontvangen door de gemeente Altena.
De maatwerkvoorschriften zijn nodig vanwege spoedwerkzaamheden aan de Merwedebrug. Een maatwerkvoorschrift biedt een bedrijf de mogelijkheid om af te wijken van de standaard milieuregels. Dit kan bijvoorbeeld voor geluidsoverlast gelden, waardoor het werk zonder onderbreking kan doorgaan. De gemeente Altena kan de regels aanpassen, zodat ze strenger of juist minder streng zijn.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie