Geluidsonheffing voor werkzaamheden Merwedebrug verleend

De gemeente Altena heeft een ontheffing verleend voor geluidsoverlast bij spoedwerkzaamheden aan de Merwedebrug. De werkzaamheden vinden plaats op de A27 tussen Sleeuwijk en Gorinchem. Het besluit is op 23 juli 2026 verzonden.

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Met het verlenen van deze ontheffing mag er afgeweken worden van de standaard geluidsnormen, omdat het om dringende werkzaamheden gaat. Dit besluit kan invloed hebben op de omgeving van de brug. Het maatwerkvoorschrift is nodig om het werk efficiënt en snel te kunnen uitvoeren, terwijl de hinder voor omwonenden zo veel mogelijk beperkt blijft.