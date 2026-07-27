Grond wordt toegepast in Rijswijk bij Dorpsstraat

In Rijswijk heeft de gemeente Altena een melding afgehandeld voor het toepassen van grond of baggerspecie aan de Dorpsstraat 33. Dit is gebeurd op 23 juli 2026 en er kan geen bezwaar worden gemaakt.

Gevonden voor jou

De melding betreft het gebruik van grond of baggerslib, wat verplicht gemeld moet worden omdat het invloed heeft op de bodem en het milieu. De locatie van deze activiteit is Dorpsstraat 33 in Rijswijk, Noord-Brabant.

Het proces is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00019459 en is op 23 juli afgehandeld. Inzage van de melding is niet mogelijk, en er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen deze beslissing.